Notizia bomba su Belen Rodgriguez incinta del secondo figlio

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)Rodriguez presto appenderà un nuovo fiocco rosa o azzurro alla porta di casa, stupiti? La showgirl attende, a quanto sembra, il. Non è una bufala ma, di sicuro un recentissimo gossip-. Sulla fonte non si discute, si tratta di Novella 2000. Dalle pagine di Novella 2000:di nuovo mamma Santiago, comeha sempre desiderato, avrebbe dovuto avere un fratellino o una sorellina. Ecco accontentata la famosa sorella di Cecilia, dall’attuale fidanzato, il parrucchiere Antonino Spinalbese. Lanon passerà, di certo, inosservata. La fonte, infatti, non lascia dubbi. “Per prudenza useremo il condizionale, nell’attesa che solo i diretti interessati possono togliere”, si legge sull’edizione online del ...