"Non sapevo come mantenerlo": mamma ucraina pugnala e uccide figlio appena nato (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sembrerebbe un film dell'orrore e invece è la triste realtà. In ucraina, una donna di 30anni, già madre di tre bambini, ha partorito in segreto il quarto figlio e lo ha ucciso subito dopo con 22 pugnalate all'addome, per poi gettare il corpo del piccolo nella spazzatura. Un gesto che ha dell'incredibile, per la quale L'articolo NewNotizie.it.

