"Non ci hanno avvisati". Trattativa con Conte, gelo di Renzi: siluro per far fuori Casalino? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Doccia gelata sullo "spiraglio". Matteo Renzi frena clamorosamente sulle voci che vorrebbero la Trattativa tra Italia Viva e il resto della maggioranza "a buon punto" per far rientrare la crisi di governo. All'ora di pranzo l'agenzia Adnkronos parla di "grossi passi avanti", citando fonti della maggioranza. Il resto è lasciato all'immaginazione. Da IV si aspettano un segnale forte entro le 17.30, quando è prevista la conferenza stampa con cui Renzi annuncerà le dimissioni delle sue ministre Bellanova e Bonetti. Dal resto della maggioranza partono segnali di ottimismo, ma da IV smentiscono con ironia sospetta: "Si sono scordati di avvisarci". Chi ha sparso la voce sul riavvicinamento? "Lo ha detto Casalino", assicurano dalle parti di Renzi. Ma Gennaro Migliore, parlamentare di IV, ospite di Un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Doccia gelata sullo "spiraglio". Matteofrena clamorosamente sulle voci che vorrebbero latra Italia Viva e il resto della maggioranza "a buon punto" per far rientrare la crisi di governo. All'ora di pranzo l'agenzia Adnkronos parla di "grossi passi avanti", citando fonti della maggioranza. Il resto è lasciato all'immaginazione. Da IV si aspettano un segnale forte entro le 17.30, quando è prevista la conferenza stampa con cuiannuncerà le dimissioni delle sue ministre Bellanova e Bonetti. Dal resto della maggioranza partono segnali di ottimismo, ma da IV smentiscono con ironia sospetta: "Si sono scordati di avvisarci". Chi ha sparso la voce sul riavvicinamento? "Lo ha detto", assicurano dalle parti di. Ma Gennaro Migliore, parlamentare di IV, ospite di Un ...

valigiablu : Non è mai stata censura, l'account non è mai stato bloccato, sapevano tutto e hanno creato volutamente un caso dal… - NicolaPorro : Vi chiedete perché il governo si accanisca contro #partiteIva e piccole imprese? Semplice: i giallorossi hanno trov… - borghi_claudio : Ma quanti di quelli che dicono sempre andiamonellepiazzehhh siamomilionihhh hanno fatto UN tweet contro il governo… - VirtualRaven : RT @ASampierdarena: Massimo Galli: 'La seconda ondata, nata sottostimando il problema, non è mai finita, perché le misure non l’hanno annie… - Hibbing59 : RT @molumbe: Il pianista romano Adriano Urso è morto d'infarto a 40 anni mentre spingeva l'auto rimasta in panne: per sopravvivere faceva i… -

Ultime Notizie dalla rete : Non hanno Il primo derby dei Friedkin: non conoscono Lotito Corriere dello Sport.it Tina Cipollari: “Tinì Cansino hai mostrato il cu*o per 30 anni”/ A Uomini e Donne…

Tina Cipollari show a Uomini e Donne. L'opinionista si scaglia contro Tinì Cansino: "Hai mostrato il cu*o per trent'anni ed ora...".

Napoli, non accetta la rottura e accoltella l’ex fidanzata: 17enne in manette

È successo ieri a Napoli, un ragazzo di 17 anni ha accoltellato l'ex fidanzata alla gola perché lo aveva lasciato. È stato arrestato ...

Tina Cipollari show a Uomini e Donne. L'opinionista si scaglia contro Tinì Cansino: "Hai mostrato il cu*o per trent'anni ed ora...".È successo ieri a Napoli, un ragazzo di 17 anni ha accoltellato l'ex fidanzata alla gola perché lo aveva lasciato. È stato arrestato ...