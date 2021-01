Non c’è Difesa europea senza gli Usa. Guerini traccia la linea (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Rafforzare i rapporti transatlantici e puntare sul settore della Difesa, capace di rilanciare l’economia e necessario per affrontare un mondo più incerto. È la linea del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, descritta in un editoriale su DefenseNews, sito specializzato americano, tra i più letti tra Capitol Hill e Pentagono. Il titolare di palazzo Baracchini ribadisce la linea italiana su Difesa europea e rapporti transatlantici, certificando ancora una volta che per la Penisola “l’autonomia strategica” del Vecchio continente non significa indipendenza dall’alleato americano, invece sembra intenderla la Francia di Emmanuel Macron. Il dibattito sul tema è “vivace”, ricorda Guerini. Si muove tra Bruxelles, Parigi e Berlino, con anche la Germania che è ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Rafforzare i rapporti transatlantici e puntare sul settore della, capace di rilanciare l’economia e necessario per affrontare un mondo più incerto. È ladel ministro dellaLorenzo, descritta in un editoriale su DefenseNews, sito specializzato americano, tra i più letti tra Capitol Hill e Pentagono. Il titolare di palazzo Baracchini ribadisce laitaliana sue rapporti transatlantici, certificando ancora una volta che per la Penisola “l’autonomia strategica” del Vecchio continente non significa indipendenza dall’alleato americano, invece sembra intenderla la Francia di Emmanuel Macron. Il dibattito sul tema è “vivace”, ricorda. Si muove tra Bruxelles, Parigi e Berlino, con anche la Germania che è ...

