Noemy Forni | la nuova fidanzata di Aquilani | l’allenatore volta pagina FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Albertoha una, si tratta di. L’ex calciatore è riuscito a togliersi tante soddisfazioni nel mondo del calcio, in particolar modo l’esperienza più importante è stata con la maglia della Roma. I primi anni della carriera sono stati veramente entusiasmanti, è riuscito ad attirare l’attenzione anche di club come Juventus, Milan e Liverpool. Positiva anche l’avventura con la Fiorentina. Non hanno regalato tantissime soddisfazioni invece le parentesi con Sporting, Pescara, Sassuolo e Las Palmas. L’obiettivo è diventare grande da allenatore, attualmente è il tecnico della Primavera., ladiLa vita diè stata ...