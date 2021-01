Nina Soldano lascia “Un posto al sole” dopo 17 anni Il motivo

Notiziedi_it : Nina Soldano lascia Un posto al sole: ‘Non è una mia scelta’ - TweetNotizie : Nina Soldano, l'attrice lascia 'Un posto al sole': 'Non è stata una mia scelta' - PasqualeMarro : Un Posto al Sole, Nina Soldano lascia dopo 17 anni. Le sue parole - ApuntoM : Cmq su Instagram tempo fa l'attore che fa cerry chiedeva a Nina soldano come si fa la giravolta della sigla #upas - andrea6dic91 : #upas #unpostoalsole #anticipazioni ATTENZIONE NOVITà SHOCK SULL'ADDIO DI MARINA!!! Dietro l'addio di Nina Soldano… -

Ultime Notizie dalla rete : Nina Soldano

57 anni nel 2020, Nina Soldano non sarà più la perfida Nina, uno dei personaggi più cattivi e amati del piccolo schermo e per anni al centro di 'Un posto al sole'. L'annuncio ha fatto disperare i suoi ...Se Marina, tornerà e quando io questo ancora non lo so, l’unica certezza è la sua partenza. Se Marina, tornerà e quando io questo ancora no lo so , l?unica certezza è la sua partenza. E alla domanda c ...