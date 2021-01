Night Stalker | Caccia a un Serial Killer | su Netflix rivive l’incubo del pluriomicida che terrorizzò Los Angeles nel 1985

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) La docuseriea un, sudal 13 gennaio, riaccende i riflettori sull’avvincente, devastante storia vera di uno dei più noti pluriomici americani. I fatti osservati risalgono all’afosa estate del, in cui la città di Losè colpita da un’ondata di caldo senza precedenti e da una serie di omicidi e violenze sessuali all’apparenza del tutto scollegati uno dall’altro. Le vittime, infatti, sono uomini, donne e bambini di età compresa tra i sei e gli 82 anni, ognuno proveniente da contesti etnici, sociali ed economici diversi. La storia del crimine del paese non ha precedenti di omicidi così efferati e variegati attribuibili a un unico assassino. Gil Carrillo, giovane detective del Dipartimento dello ...

"The Night Stalker" è il nuovo prodotto Netflix dedicato a un serial killer, Richard Ramirez. Ma da dove nasce questa attrazione per il male?Racconto di fatti realmente accaduti nel 1984-85, esce in streaming il 13 gennaio ed è solo per stomaci forti: trama, trailer e recensioni (positive) ...