Nick Carter | terzo figlio in arrivo per il cantante dei Backstreet Boys

effeberri21 : @3KiB3 Lui, nick Carter e peasy Grandi classici. - mainagioiaaa : nick carter è al bambino n3, e io nemmeno uno. uff - robyaudito : E Nick Carter ha fatto pure il 3°?????? - _ChelseaH : Passano i secoli ma io continuo a essere follemente innamorata della voce di Nick Carter, perché è proprio bellissi… - giogiorabbit : @AD0REVINNIE @backstreetboys Ed ecco perché da ora in poi solo nick carter nella mia vita -

Ultime Notizie dalla rete : Nick Carter

Gossip e Tv

Si allarga la famiglia di Nick Carter. L’idolo delle ragazzine cresciute negli anni Novanta sta per diventare padre per la terza volta. A dare l’annuncio il diretto interessato su Instagram, dove ha p ...Nick Carter and his wife Lauren are expecting! The Backstreet Boys band member, 40, and the actress, 37, opened up about preparing for their third child after suffering numerous miscarriages.