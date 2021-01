New York City: stop ai contratti commerciali con Trump (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo che i sostenitori del presidente Trump hanno assaltato il Campidoglio, New York City sta valutando la possibilità di porre fine ai contratti d’affari con le società di Donald Trump. A dare la notizia è stata la portavoce del sindaco. New York City termina i contratti d’affari con Trump? Dopo l’assalto alla democrazia americana da Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo che i sostenitori del presidentehanno assaltato il Campidoglio, Newsta valutando la possibilità di porre fine aid’affari con le società di Donald. A dare la notizia è stata la portavoce del sindaco. Newtermina id’affari con? Dopo l’assalto alla democrazia americana da

IngrahamAngle : Disbarring Rudy Giuliani: New York State Bar Association Initiate Inquiry - PalmerReport : New York State Bar Association launches probe into Rudy Giuliani's role in U.S. Capitol terrorist attack - HuffPostItalia : New York Times: 'Il leader dei senatori repubblicani McConnell apre all'impeachment di Trump' - jcarolinares : RT @LaStampa: New York rescinderà i contratti con la società di Trump - barbaraanfossi1 : @CampiMinati Efficacia vaccino Pfizer e Moderna: tra 19% – 29%, non 95%. Lo dice British Medical Journal tramite Ne… -

Ultime Notizie dalla rete : New York Usa: New York rescinderà contratti con la società di Trump - Mondo ANSA Nuova Europa Usa: New York rescinderà contratti con la società di Trump

(ANSA) - NEW YORK, 13 GEN - New York metterà fine a tutti i contratti con la Trump Organization. Lo annuncia il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio, in un'intervista a Msnbc, nella quale spiega ...

New York City: stop ai contratti commerciali con Trump

New York City sta valutando la possibilità di porre fine ai contratti d’affari con le società del presidente Donald Trump.

(ANSA) - NEW YORK, 13 GEN - New York metterà fine a tutti i contratti con la Trump Organization. Lo annuncia il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio, in un'intervista a Msnbc, nella quale spiega ...New York City sta valutando la possibilità di porre fine ai contratti d’affari con le società del presidente Donald Trump.