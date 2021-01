"Nessuno ha dimenticato scorte di vaccino da qualche parte", assicura Speranza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - "Siamo un Paese attrezzato e organizzato per poter vincere questa sfida. Oggi il vero problema a livello globale e' la scarsita' dei vaccini a disposizione rispetto alla fortissima domanda mondiale; non ci sono scorte accumulate e dimenticate in qualche magazzino e non ci sono produttori di vaccino in qualsiasi parte del mondo che dispongono di fiale, regolarmente autorizzate, alle quali colpevolmente non ci si rivolge per acquistarle". Lo ha detto in Aula al Senato il ministro della Salute, Roberto Speranza. Leggi su agi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - "Siamo un Paese attrezzato e organizzato per poter vincere questa sfida. Oggi il vero problema a livello globale e' la scarsita' dei vaccini a disposizione rispetto alla fortissima domanda mondiale; non ci sonoaccumulate e dimenticate inmagazzino e non ci sono produttori diin qualsiasidel mondo che dispongono di fiale, regolarmente autorizzate, alle quali colpevolmente non ci si rivolge per acquistarle". Lo ha detto in Aula al Senato il ministro della Salute, Roberto

sulsitodisimone : 'Nessuno ha dimenticato scorte di vaccino da qualche parte', assicura Speranza - nona_onda : RT @drugo56873141: questa notizia è doppiamente drammatica, perchè il settore dell'intrattenimento non solo è stato dimenticato dal governo… - drugo56873141 : questa notizia è doppiamente drammatica, perchè il settore dell'intrattenimento non solo è stato dimenticato dal go… - il_Gino : @Pato @acmilan Qua nessuno ti ha mai dimenticato Patinho ???? - honsyoon : sono stanca sono chiusa in casa da sola dal secondo lockdown non vedo nessuno da allora ho anche dimenticato la fac… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuno dimenticato "Nessuno ha dimenticato scorte di vaccino da qualche parte", assicura Speranza AGI - Agenzia Giornalistica Italia "Nessuno ha dimenticato scorte di vaccino da qualche parte", assicura Speranza

Oggi il vero problema a livello globale è la scarsità dei vaccini a disposizione rispetto alla fortissima domanda mondiale, dice il ministro della Salute ...

Gioco, la voce dei lavoratori: 'Dimenticati da tutti'

"Perché nessuno, sui media, dà voce al comparto del gioco legale ... venga completamente oscurata, ignorata e dimenticata. Noi non siamo invisibili. Abbiamo un volto e vogliamo parlare". Se lo chiede, ...

Oggi il vero problema a livello globale è la scarsità dei vaccini a disposizione rispetto alla fortissima domanda mondiale, dice il ministro della Salute ..."Perché nessuno, sui media, dà voce al comparto del gioco legale ... venga completamente oscurata, ignorata e dimenticata. Noi non siamo invisibili. Abbiamo un volto e vogliamo parlare". Se lo chiede, ...