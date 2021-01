Nba | i Lakers dominano | Harden molla i Rockets

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) 'Non siamo abbastanza forti. Io ho fatto tutto quel che posso, amo questa città. Ma la situazione è pazzesca, non credo possa essere risolta'. Le parole di Jamesscuotono il mondo Nba dopo la ...

E’ stata la notte di James Harden in NBA. Contro i Lakers, in una gara senza storia, ha prodotto 16 punti in 31’ con 5/16 dal campo.LeBron James ha espresso grande soddisfazione per gli arrivi dal mercato di Dennis Schröder e ...