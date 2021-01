NBA 2020-2021, i risultati della notte (13 gennaio): i Lakers espugnano Houston, vincono anche Nets e Sixers (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Da registrare il nuovo successo dei Lakers, che superano nettamente gli Houston Rockets, mentre cadono in casa i Golden State Warriors di Steph Curry. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Partiamo da Philadelphia, dove i Sixers non danno scampo a Miami e conquistano l’ottava vittoria stagionale per 137-134. Partita decisa ai supplementari tra due squadre che attraversano un difficile momento, con i roster ridotti all’osso, e partita decisa dalla tripla di Dakota Mathias. Ma, ancora una volta, la guidare i Sixers oltre l’ostacolo è stato Joel Embiid, autore di una prova mostre con 45 punti e 16 rimbalzi. Tornano al successo dopo due brutti ko i Brooklyn ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nellaappena trascorsa si sono disputate sei partite valevoli per la stagione NBA. Da registrare il nuovo successo dei, che superano nettamente gliRockets, mentre cadono in casa i Golden State Warriors di Steph Curry. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Partiamo da Philadelphia, dove inon danno scampo a Miami e conquistano l’ottava vittoria stagionale per 137-134. Partita decisa ai supplementari tra due squadre che attraversano un difficile momento, con i roster ridotti all’osso, e partita decisa dalla tripla di Dakota Mathias. Ma, ancora una volta, la guidare ioltre l’ostacolo è stato Joel Embiid, autore di una prova mostre con 45 punti e 16 rimbalzi. Tornano al successo dopo due brutti ko i Brooklyn ...

