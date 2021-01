Naya Rivera, per il compleanno le parole toccanti dell’ex marito dell’attrice (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’ex marito di Naya Rivera in occasione del suo compleanno ha pubblicato ieri un toccante post su Instagram per ricordarla, con una foto di loro insieme al figlio Si sarebbe dovuto celebrare ieri il compleano dell’attrice Naya Rivera, morta annegata in un lago in Usa lo scorso Luglio (Instagram)La vita spezzata dell’attrice Naya Rivera continua a far soffrire tutti i suoi fun. L’attrice protagonista della serie tv Glee è scomparsa, annegando nel lago Piru in California, lo scorso luglio. Per omaggiarla e ricordarla l’ex marito e attore Ryan Dorsey ha pubblicato un toccante post su Instagram. Leggi anche: Ogni Mattina 2021, ci sarà solo Adriana Volpe ma con tanti ospiti fissi Sono ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’exdiin occasione del suoha pubblicato ieri un toccante post su Instagram per ricordarla, con una foto di loro insieme al figlio Si sarebbe dovuto celebrare ieri il compleano, morta annegata in un lago in Usa lo scorso Luglio (Instagram)La vita spezzatacontinua a far soffrire tutti i suoi fun. L’attrice protagonista della serie tv Glee è scomparsa, annegando nel lago Piru in California, lo scorso luglio. Per omaggiarla e ricordarla l’exe attore Ryan Dorsey ha pubblicato un toccante post su Instagram. Leggi anche: Ogni Mattina 2021, ci sarà solo Adriana Volpe ma con tanti ospiti fissi Sono ...

dufourgdrs : RT @krisyehudson: oggi è il compleanno di naya rivera e ancora non posso credere che non sia più qui, mi si spezza il cuore, non toccatemi - artvflowers : non io che singhiozzo pensando a naya rivera - __nohate : «I colleghi la ricordano ora con quella commossa reticenza che nasconde tante parole non dette ed in quella stessa… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Il tributo social del cast di 'Glee' a Naya Rivera per il suo compleanno #glee - kindermaxxi : Possiamo anche essere belli, ma non saremo mai belli come Naya Rivera che indossa una t-shirt dei Rolling Stones -