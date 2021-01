Naya Rivera: l'ex marito Ryan Dorsey ricorda la star di Glee nel giorno del suo compleanno (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Naya Rivera avrebbe compiuto 34 anni nella giornata del 12 gennaio e l'ex marito Ryan Dorsey l'ha ricordata con una foto condivisa su Instagram. Naya Rivera il 12 gennaio avrebbe compiuto 34 anni e Ryan Dorsey, che è stato sposato con l'attrice che ha tragicamente perso la vita in estate, ha ricordato il suo compleanno condividendo una foto scattata in un momento felice della loro vita privata. Lo scatto ritrae infatti la coppia sorridente insieme al figlio Josey. Ryan Dorsey, recentemente nel cast della serie Yellowstone, ha accompagnato l'immagine con una didascalia in cui dichiara: "È tanto surreale quanto sia vero che te ne sei andata. Se questo ha ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 gennaio 2021)avrebbe compiuto 34 anni nella giornata del 12 gennaio e l'exl'hata con una foto condivisa su Instagram.il 12 gennaio avrebbe compiuto 34 anni e, che è stato sposato con l'attrice che ha tragicamente perso la vita in estate, hato il suocondividendo una foto scattata in un momento felice della loro vita privata. Lo scatto ritrae infatti la coppia sorridente insieme al figlio Josey., recentemente nel cast della serie Yellowstone, ha accompagnato l'immagine con una didascalia in cui dichiara: "È tanto surreale quanto sia vero che te ne sei andata. Se questo ha ...

ClarabellaBest : Leggi 'Naya Rivera, il toccante ricordo dei colleghi' su Mediaset Play - corazielinski : comunque stento ancora a crederci che naya rivera sia morta, non riesco ancora a realizzarlo - dufourgdrs : RT @krisyehudson: oggi è il compleanno di naya rivera e ancora non posso credere che non sia più qui, mi si spezza il cuore, non toccatemi - artvflowers : non io che singhiozzo pensando a naya rivera - __nohate : «I colleghi la ricordano ora con quella commossa reticenza che nasconde tante parole non dette ed in quella stessa… -