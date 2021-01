Navalny | “Torno in Russia anche se Putin vuole arrestarmi”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Alexiei, l’oppositore disopravvissuto a un avvelenamento, ha annunciato il suo imminente riin, dove rischia il carcere. “Hanno cercato di uccidermi,dice ai suoi schiavi di fare di tutto perché io non torni e ora stanno fabbricando nuovi procedimenti penali contro di me. Ma non mi interessa: laè il mio paese, Mosca è la mia città, mi mancano. Stamattina ho comprato i biglietti: domenica 17 gennaio tornerò a casa”, ha detto il dissidente in un video pubblicato sul suo profilo Instagram oggi, mercoledì 13 gennaio 2021.era stato avvelenato ad agosto mentre si trovava a bordo di un aereo che da Tomsk, in Siberia, lo stava riportando a Mosca. Inizialmente ricoverato nell’ospedale di Omsk, in, era poi ...