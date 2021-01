Nasce Paolo Sollier | una vita tra calcio e politica – 13 gennaio 1948 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il 13a Chiomonte, vicino Torino,, calciatore diventato famoso più che per le sue gesta calcistiche per il suo impegno politico «Dov’è scritto che un calciatore non debba avere idee?». Così si potrebbe sintetizzare la storia di, nato a Chiomonte, vicino Torino, il 13è balzato agli onori della cronaca non tanto per le sue qualità e doti calcistiche, quanto piuttosto per il suo impegno politico. Cresciuto a Torino in una famiglia modesta, si avvicina in giovane età all’impegno sociale attraverso il Gruppo Emmaus e Mani Tese. Nel 1968 si iscrive a Scienze Politiche, facoltà abbandonata dopo solo un anno per lavorare allo stabilimento ...