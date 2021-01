Napoli, il cardinale Sepe positivo al Covid. La Curia: “È in isolamento, non ha sintomi” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, è risultato positivo al Covid-19. Per questo motivo, fa sapere la Curia, sta osservando un periodo di isolamento. Al momento le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Il cardinale è asintomatico, non ha febbre né tosse, e osserverà il periodo di isolamento prescritto nel suo appartamento nel capoluogo campano. Sepe è risultato positivo durante uno degli screening anti Covid a cui si sottopone periodicamente. Tra una decina di giorni è previsto un nuovo tampone per accertare l’eventuale negativizzazione. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha contattato il cardinale non appena ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) IlCrescenzio, arcivescovo di, è risultatoal-19. Per questo motivo, fa sapere la, sta osservando un periodo di. Al momento le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Ilè asintomatico, non ha febbre né tosse, e osserverà il periodo diprescritto nel suo appartamento nel capoluogo campano.è risultatodurante uno degli screening antia cui si sottopone periodicamente. Tra una decina di giorni è previsto un nuovo tampone per accertare l’eventuale negativizzazione. Il sindaco di, Luigi de Magistris, ha contattato ilnon appena ha ...

