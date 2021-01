Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe positivo al Covid-19 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ risultato positivo al Covid-19 il cardinale Crescenzio Sepe. Lo comunica, in una nota, l’Arcidiocesi di Napoli. L’ex arcivescovo del capoluogo della Regione Campania, come si legge ancora nella nota, è risultato positivo al tampone e sta svolgendo un periodo di isolamento domiciliare, come prescrivono le misure anti-Covid: le sue condizioni di salute, quindi, per ora sarebbero buone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ risultatoal-19 il. Lo comunica, in una nota, l’Arcidiocesi di. L’ex arcivescovo del capoluogo della Regione Campania, come si legge ancora nella nota, è risultatoal tampone e sta svolgendo un periodo di isolamento domiciliare, come prescrivono le misure anti-: le sue condizioni di salute, quindi, per ora sarebbero buone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

