Napoli-Fiorentina | probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)è in programma per domenica 17 gennaio. La gara sarà valevole per la 18a giornata del campionato di Serie A. Calcio d’inizio previsto per le ore 12:30 dallo stadio Diego Armando Maradona.: come arrivano le squadre? Ilè reduce dalla vittoria in trasferta contro l’Udinese grazie alla rete nel finale di Bakayoko. I partenopei non possono permettersi di perdere altri punti in campionato. Contro laè vietato sbagliare. Dovrebbe tornare Koulibaly in difesa, dopo aver recuperato dall’infortunio muscolare. In attacco scelte obbligate per il tecnico calabrese Gennaro Gattuso che schiererà Petagna come unica punta supportato da Insigne, Zielinski e Lozano. Lasta attraversando un buon momento di forma. ...