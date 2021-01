Napoli-Empoli, Petagna: “Complimenti all’Empoli. Ora testa alla Fiorentina” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Bisogna fare i Complimenti all’Empoli che ha fatto una grande partita. Era fondamentale passare il turno. Ora testa alla Fiorentina. Quando giochiamo bene con lo Spezia e non troviamo gol ci criticano lo stesso, quindi l’importante è vincere e portare a casa i tre punti”. Sono queste le parole di Andrea Petagna, match winner al Diego Armando Maradona nella vittoria del Napoli contro l’Empoli, intervenuto ai microfoni di Rai Due nel postpartita dell’ottavo di finale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Bisogna fare iall’che ha fatto una grande partita. Era fondamentale passare il turno. Ora. Quando giochiamo bene con lo Spezia e non troviamo gol ci criticano lo stesso, quindi l’importante è vincere e portare a casa i tre punti”. Sono queste le parole di Andrea, match winner al Diego Armando Maradona nella vittoria delcontro l’, intervenuto ai microfoni di Rai Due nel postpartita dell’ottavo di finale. SportFace.

