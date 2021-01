Napoli-Empoli live dalle 17.45: c'è Petagna, torna Koulibaly titolare (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Napoli detentore della Coppa Italia fa il suo esordio nella nuova competizione contro l'Empoli capolista in serie B. Alle prese con l'emergenza Covid, i toscani hanno eliminato in... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ildetentore della Coppa Italia fa il suo esordio nella nuova competizione contro l'capolista in serie B. Alle prese con l'emergenza Covid, i toscani hanno eliminato in...

sscnapoli : ?? | Le immagini dell’ultimo incontro casalingo tra Napoli ed Empoli Domani ?? #NapoliEmpoli ?? #ForzaNapoliSempre - rtl1025 : ?? Isolamento in albergo a Napoli per tre calciatori dell'#Empoli, l'allenatore #Dionisi e un magazziniere che sono… - SkySport : Empoli, contatti con un positivo al Covid: 3 giocatori e Dionisi in isolamento a Napoli - sax_seventy : @gianlui62256426 @capuanogio @FrancoFrattini @giomalago @Coninews @FIGC embe??? tu hai detto una madornale caxxata.… - fcin1908it : Coppa Italia, l'ASL di Napoli blocca allenatore e 3 giocatori dell'Empoli: 'Quarantena necessaria' -… -