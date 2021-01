Napoli-Empoli | i convocati di Gattuso | tamponi negativi per il gruppo squadra

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Tuttial Covid-19 ieffettuati ieri mattina ai componenti del“. Via libera per l’interodelin vista della sfida di questo pomeriggio alle ore 17:45. Allo Stadio Diego Armando Maradona i partenopei accoglieranno l’nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sono 22 i calciatoridal tecnico Gennaro, ancora assente Victor Osimhen.PERPORTIERI: Meret, Ospina, Contini. DIFENSORI: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani. CENTROCAMPISTI: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko. ATTACCANTI: ...