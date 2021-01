Napoli-Empoli | che gol di Lozano | tiro dalla distanza e 2-1 VIDEO

forumJuventus : #NapoliEmpoli, gli azzurri utilizzano ancora una volta l'ASL per farsi beffa del Protocollo e della regolarità dell… - sscnapoli : ?? | Le immagini dell’ultimo incontro casalingo tra Napoli ed Empoli Domani ?? #NapoliEmpoli ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliEmpoli ?? - 28luisella : @capuanogio Al Napoli,Mancuso capocannoniere dell'Empoli - waa_perrimo : RT @francescoceccot: Medico Empoli:'Ricevuto questa notte la comunicazione del positivo che viaggiava con noi in aereo il 4 gennaio,avevamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Empoli

Le formazioni ufficiali di Napoli-Empoli: Koulibaly torna in campo, nuova chance per Rrahmani, dal 1' Ghoulam, Demme, Lobotka, Politano ed Elmas.Title-holders Napoli are at home against Empoli later Wednesday with record 13-time winners Juventus taking on Genoa in Turin. ea/td Like us on Facebook to see similar stories Please give an overall ...