Napoli-Empoli, caos isolamento a un'ora dalla gara (Di mercoledì 13 gennaio 2021) E' la notizia di un caso Covid che potrebbe complicare i piani dell'Empoli in vista della gara contro il Napoli di questo pomeriggio. Sul volo del 4 gennaio che portava i toscani da Lampedusa a Bologna, è stato trovato un passeggero positivo e l'ASL ha fatto sapere al club azzurro che i contatti stretti, tre giocatori, l'allenatore Alessio Dionisi e un membro dello staff, dovranno rimanere in isolamento in hotel fino a domani. Si attende comunque un comunicato dell'Empoli per fare chiarezza sulla situazione. Foto: Twitter Empoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

