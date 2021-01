Napoli-Empoli 3-2, i toscani ci provano ma il bomber c’è: è Petagna (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Napoli conquista il passaggio ai quarti di semifinale di Coppa Italia battendo l’Empoli per 3-2 in casa, al Maradona. Il Napoli vince e non può essere altrimenti, ma l’Empoli non rende la vita facile agli azzurri. Quarti di finale di Coppa Italia allo Stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Gattuso si porta avanti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilconquista il passaggio ai quarti di semifinale di Coppa Italia battendo l’per 3-2 in casa, al Maradona. Ilvince e non può essere altrimenti, ma l’non rende la vita facile agli azzurri. Quarti di finale di Coppa Italia allo Stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Gattuso si porta avanti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

forumJuventus : #NapoliEmpoli, gli azzurri utilizzano ancora una volta l'ASL per farsi beffa del Protocollo e della regolarità dell… - sscnapoli : ?? | Le immagini dell’ultimo incontro casalingo tra Napoli ed Empoli Domani ?? #NapoliEmpoli ?? #ForzaNapoliSempre - capuanogio : ?? Lo stop ai giocatori dell'#Empoli, così come raccontato, significa una sola cosa. Ma a chi conviene?… - _SiGonfiaLaRete : ?? Fine secondo tempo | #CoppaItalia ?? #NapoliEmpoli 3-2 ?? 18' Di Lorenzo, 33'-68' Bajrami, 38' Lozano, 77' Petagn… - gianni62093642 : @sscnapoli Non si può vedere un Napoli in affanno e subire rischiando anche di perdere contro un Empoli , è una ind… -