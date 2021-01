Napoli Empoli 2-1 LIVE | Elmas vicino al tris

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Allo stadio Diego Armando Maradona, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Diego Armando Maradona”,si affrontano nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 7? Occasione– Lozano viene servito nello spazio, calcia col destro dal limite dell’area piccola ma Furlan è bravissimo a respingere. 18? GOL– Lozano vola sulla fascia sinistra, entra area e crossa con l’esterno destro. Sul pallone di avventa Di Lorenzo che di testa pietrifica Furlan. 29? Occasione...

forumJuventus : #NapoliEmpoli, gli azzurri utilizzano ancora una volta l'ASL per farsi beffa del Protocollo e della regolarità dell… - sscnapoli : ?? | Le immagini dell’ultimo incontro casalingo tra Napoli ed Empoli Domani ?? #NapoliEmpoli ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliEmpoli ?? - terribile76 : RT @capuanogio: ?? Lo stop ai giocatori dell'#Empoli, così come raccontato, significa una sola cosa. Ma a chi conviene? #NapoliEmpoli #Copp… - zazoomblog : Live Napoli-Empoli 2-1: Comincia la ripresa al Maradona - #Napoli-Empoli #2-1: Comincia -

I cinque dovranno stare in quarantena fino almeno al 14 gennaio, domani, quando scadranno i dieci giorni dal contatto. Va da sé che mister Dionisi non potrà essere regolarmente in panchina tra meno di ...Le formazioni ufficiali di Napoli-Empoli: Koulibaly torna in campo, nuova chance per Rrahmani, dal 1' Ghoulam, Demme, Lobotka, Politano ed Elmas.