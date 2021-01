Napoli, Coppa Italia: torna Koulibaly, può partire dal primo minuto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gattuso ritrova finalmente il suo pilastro difensivo Il Napoli ritrova Kalidou Koulibaly, lo riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Il quotidiano riferisce … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gattuso ritrova finalmente il suo pilastro difensivo Ilritrova Kalidou, lo riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Il quotidiano riferisce … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscnapoli : ?? | Coppa Italia, #NapoliEmpoli sarà diretta dall’arbitro Giua di Olbia ?? - Fprime86 : RT @cmdotcom: #CoppaItalia, tocca a #Inter, #Napoli e #Juve: le probabili formazioni e dove vederle in tv - CalcioNapoli24 : - Dami92Damiano : Nessun comunicato del Napoli per la partita di oggi in coppa Italia, bah. - salvione : Diretta Napoli-Empoli ore 17.45: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming -