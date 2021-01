Napoli, cedimenti nel piazzale di San Martino a causa delle infiltrazioni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Il piazzale di San Martino, celebre luogo panoramico della città di Napoli, è da anni oggetto di smottamenti e cedimenti. I necessari interventi di messa in sicurezza dell’area sono fermi a causa dei conflitti di competenze tra i vari enti. I pericoli principali di registrano su un muro lungo diversi metri di proprietà della Regione Campania. Il muro è stano puntellato con pali di legno da diversi anni, in attesa dell’inizio dei lavori, ad oggi non ancora iniziati. “In varie circostanze – racconta al Corriere del Mezzogiorno Paolo De Luca, presidente della V Municipalità – ho parlato della messa in sicurezza del muro di San Martino con Antonio Marchiello, l’assessore che nella giunta De Luca ha la delega al Demanio ed al ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ildi San, celebre luogo panoramico della città di, è da anni oggetto di smottamenti e. I necessari interventi di messa in sicurezza dell’area sono fermi adei conflitti di competenze tra i vari enti. I pericoli principali di registrano su un muro lungo diversi metri di proprietà della Regione Campania. Il muro è stano puntellato con pali di legno da diversi anni, in attesa dell’inizio dei lavori, ad oggi non ancora iniziati. “In varie circostanze – racconta al Corriere del Mezzogiorno Paolo De Luca, presidente della V Municipalità – ho parlato della messa in sicurezza del muro di Sancon Antonio Marchiello, l’assessore che nella giunta De Luca ha la delega al Demanio ed al ...

