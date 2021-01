Napoli, c’è l’accordo per il rinnovo di Gattuso: contratto fino al 2023! (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Secondo quanto riportato da Repubblica, per la fumata bianca ormai manca pochissimo. Non ci sono stati mai molti dubbi sull’esito della trattativa, però è importante mettere il tutto nero su bianco quanto prima. Il matrimonio da Gennaro Gattuso e la SSC Napoli è destinato a continuare, probabilmente fino al 2023. Questa è la data riportata L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Secondo quanto riportato da Repubblica, per la fumata bianca ormai manca pochissimo. Non ci sono stati mai molti dubbi sull’esito della trattativa, però è importante mettere il tutto nero su bianco quanto prima. Il matrimonio da Gennaroe la SSCè destinato a continuare, probabilmenteal 2023. Questa è la data riportata L'articolo

