Napoli, buone notizie dai tamponi alla squadra: con l'Empoli tornano Mertens e Koulibaly. I convocati (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – buone notizie in casa Napoli arrivano dai tamponi effettuati ieri mattina che hanno dato tutti esito negativo. I ragazzi di mister Gattuso si apprestano così a far il proprio esordio, da campioni in carica, nella Coppa Italia 2020/21. Allo Stadio Maradona di Fuorigrotta i detentori del trofeo alle ore 17 e 45 affronteranno l'Empoli per la gara valevole per gli ottavi di finale della competizione nazionale. Per la prima volta di sempre la compagine partenopea affronta gli "azzurri toscani" in una gara di Coppa Italia. A dirigere il match sarà l'arbitro Giua di Olbia. Ecco i convocati di mister Gattuso: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Demme, Elmas, Lobotka, ...

