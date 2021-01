Napoli, 17enne accoltella alla gola l'ex fidanzata in piazza Plebiscito: lo aveva lasciato (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ha teso un vero e proprio agguato alla sua ex fidanzata , 'rea' di averlo lasciato. L'ha attesa in piazza Plebiscito , in pieno centro a Napoli , sapendo che avrebbe percorso quel tratto per tornare a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ha teso un vero e proprio agguatosua ex, 'rea' di averlo. L'ha attesa in, in pieno centro a, sapendo che avrebbe percorso quel tratto per tornare a ...

