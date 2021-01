Nancy Pelosi non ha scritto una lettera al sindaco di Portland invitando a dare «la colpa a Trump» per gli scontri durante le manifestazioni BLM (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il 10 gennaio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostrerebbe una lettera che Nancy Pelosi, la speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d’America, avrebbe inviato il 27 agosto 2020 a Ted Wheeler, sindaco di Portland (Stato dell’Oregon) in seguito alle proteste insorte nella città a sostegno del movimento antirazzista Black Lives Matter. Nella lettera si legge che il sindaco, secondo Pelosi, dovrebbe attenersi al «collaudato Manuale Operativo Democratico» che al punto 4 prevederebbe che «quando non puoi mantenere l’ordine DAI LA colpa A Trump». L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «La lettera ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il 10 gennaio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostrerebbe unache, la speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d’America, avrebbe inviato il 27 agosto 2020 a Ted Wheeler,di(Stato dell’Oregon) in seguito alle proteste insorte nella città a sostegno del movimento antirazzista Black Lives Matter. Nellasi legge che il, secondo, dovrebbe attenersi al «collaudato Manuale Operativo Democratico» che al punto 4 prevederebbe che «quando non puoi mantenere l’ordine DAI LA». L’immagine è accompagnata da questo commento,da chi ha pubblicato il post su Facebook: «La...

NicolaPorro : L’intento di #NancyPelosi e dei democratici non è soltanto quello di destituire #Trump ma soprattutto quello di...… - you_trend : ???? #USA: tra poche ore la Camera voterà una risoluzione in cui chiederà ufficialmente a #Pence di applicare il 25°… - borghi_claudio : Dopo aver sentito l'intervento di Nancy Pelosi mi devo prendere due maalox. Ma come si fa? SU UN PIATTO D'ARGENTO.… - KakistoI : @LGranell Nancy Pelosi, la prima de Giochi Preziosi - sergiodemichiel : @sarabattaglia_7 Biden è solo un paravento.....dietro c'è la cricca Soros - Obama - Gates...chi eseguirà gli ordini… -