Mps | sindaco Siena | ' Fondazione faccia causa alla Banca | serve indennizzo alla Città' **

Siena, 13 gen. - (Adnkronos) - "La debolezza patrimoniale e strutturale" di Mps "nasce con l'acquisizione della Banca 121 avvenuta tra il 1999 ed il 2000 e quindi di Antonveneta nel 2007. Per sostenere quota 51%, la Fondazione Mps invece ha fatto aumenti di capitale che hanno provocato il depauperamento del patrimonio". Lo ha detto il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, ricostruendo la storia della crisi del Monte dei Paschi in apertura del consiglio comunale monotematico sulla Banca che si è aperto questa mattina. Il sindaco De Mossi, ricordando che sarebbe necessaria una modifica dello Statuto affinché i Deputati nominati dagli enti istituzionali nella Fondazione Mps rispondano ad una responsabilità morale nei confronti della Città, ...

Consiglio comunale su Mps, De Mossi: ''Necessaria da parte della Fondazione un'azione giudiziaria verso la Banca'' SienaFree.it

Mps, De Mossi:” La Fondazione deve fare causa alla Banca”

13 Gennaio 2021 "La Fondazione deve far causa alla Banca". E' questo il pensiero espresso dal sindaco Luigi De Mossi in merito alla questione Mps, per la quale è stato ...

