Moviola Juve Genoa | l’episodio chiave del match

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)delvalido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21:delladeltra, valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro ChiffiDELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

Sport_Mediaset : LA MOVIOLA DI MILAN-JUVE ?? PELLEGATTI VS ZAMPINI ?? Chi ha ragione secondo voi? ?? #SportMediaset @massimozampini… - junews24com : Moviola Juve-Genoa: gli episodi dubbi del match di Coppa Italia - - Roby1789 : @NanniCobretti @A_Alt_ Ero a San Siro e ho goduto come un riccio. La Juve avrebbe voluto che si fischiasse il solit… - zazoomblog : Juve Genoa LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Genoa #LIVE: #sintesi #tabellino - tormentony : RT @Resenzatrono: PARTERRE DI LUSSO IERI nello studio di @RaiSport alla moviola TIZIANO PIERI. grande arbitro ..vogliamo ricordarcelo co… -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Juve

L’episodio chiave del match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21: moviola Juve Genoa. L’episodio chiave della moviola del match tra Juve e Genoa, valido per gli ottav ...Moviola Juve Genoa: gli episodi dubbi del match di Coppa Italia, valido per gli ottavi di finale all'Allianz Stadium.