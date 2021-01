MotoGP | cancellati i test a Sepang | ci sarà una sola sessione di test invernali in Qatar

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) La pandemia continua a far sentire i suoi effetti in un modo o nell’altro. La tre giorni diprevista a(Malesia) per la classe, a febbraio (dal 14 al 17 per lo shakedown e dal 19 al 21 per tutti), è stata cancellata per la proclamazione dello stato di emergenza in terra malese per il Covid. Questo cosa vorrà dire? Ciunadiinvernale sul tracciato di Losail (), preceduta dalla tradizionale tre giorni riservata ai collaudatori e ai “rookies”. Stando a quanto riportato da gazzetta.it, è questa la proposta che l’Irta e la Dorna faranno domani nella riunione online con i vari team della classe regina. Il programma, quindi, dovrebbe prevedere dal 10 al 12 marzo sul layout ...