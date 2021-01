Mostre virtuali: A Palazzo Pretorio l’opulenza dei fiori dipinti napoletani (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Piccola ma deliziosa mostra che, accostando le tele di Luca Forte e Giuseppe Recco, raffiguranti nature morte e fiori dipinti, testimonia un genere che tra Seicento e Settecento ebbe un importante sviluppo in particolare nella scuola napoletana di matrice caravaggesca. i fiori del Seicento napoletano guarda le foto “Dopo Caravaggio – fiori dipinti, la mostra virtuale”, online sul sito del Museo di Palazzo Pretorio, fino al 31 gennaio. Della Fondazione De Vito, si ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Piccola ma deliziosa mostra che, accostando le tele di Luca Forte e Giuseppe Recco, raffiguranti nature morte e, testimonia un genere che tra Seicento e Settecento ebbe un importante sviluppo in particolare nella scuola napoletana di matrice caravaggesca. idel Seicento napoletano guarda le foto “Dopo Caravaggio –, la mostra virtuale”, online sul sito del Museo di, fino al 31 gennaio. Della Fondazione De Vito, si ...

Accontentiamoci di visitare virtualmente i fiori dipinti del Seicento napoletano nelle collezioni di Palazzo Pretorio e della Fondazione De Vito ...

Uffizi da mangiare: l’arte dei grande chef incontra i capolavori del museo

La gastronomia incontra l'arte nel ciclo di video "Uffizi da mangiare": gli chef cucineranno ispirandosi ai capolavori del museo.

