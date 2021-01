Morto Adriano Urso, il pianista rimasto senza lavoro per il Covid ha avuto un infarto mentre faceva consegne come rider (Di mercoledì 13 gennaio 2021) È Morto a 41 anni Adriano Urso, pianista jazz fra i maggiori esponenti della scena jazz retrò italiana. rimasto senza lavoro a causa del Covid, ha avuto un infarto domenica sera mentre effettuava una consegna a domicilio durante il turno del nuovo incarico di fattorino che aveva trovato in questi mesi. È successo nella serata di domenica 10 gennaio, in via Madrid, nella zona di Roma 70: Urso è rimasto in panne con la sua auto d’epoca, una Fiat 750 special, ha provato a spingerla con l’aiuto di alcuni passanti ma sembra che proprio lo sforzo gli abbia causato il malore fatale. Prima si è accasciato a terra e poi è Morto mentre i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Èa 41 annijazz fra i maggiori esponenti della scena jazz retrò italiana.a causa del, haundomenica seraeffettuava una consegna a domicilio durante il turno del nuovo incarico di fattorino che aveva trovato in questi mesi. È successo nella serata di domenica 10 gennaio, in via Madrid, nella zona di Roma 70:in panne con la sua auto d’epoca, una Fiat 750 special, ha provato a spingerla con l’aiuto di alcuni passanti ma sembra che proprio lo sforzo gli abbia causato il malore fatale. Prima si è accasciato a terra e poi èi ...

