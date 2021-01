Monza, la nonna dorme e 17 minorenni festeggiano un compleanno in casa: tutti multati (Di mercoledì 13 gennaio 2021) di minorenni a . Violate le norme anti- . Nella notte tra sabato e domenica, attorno a mezzanotte, i Carabinieri della stazione di Besana in Brianza (Mb) sono intervenuti in un appartamento della ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) dia . Violate le norme anti- . Nella notte tra sabato e domenica, attorno a mezzanotte, i Carabinieri della stazione di Besana in Brianza (Mb) sono intervenuti in un appartamento della ...

TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Covid a #Monza, la nonna dorme e 17 minorenni festeggiano un compleanno in casa: tutti denunciati - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Covid a Monza, la nonna dorme e 17 minorenni festeggiano un compleanno in casa: tutti denunciati - mattinodinapoli : Covid a Monza, la nonna dorme e 17 minorenni festeggiano un compleanno in casa: tutti denunciati - ilmessaggeroit : Covid a #Monza, la nonna dorme e 17 minorenni festeggiano un compleanno in casa: tutti denunciati -