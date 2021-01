Mobilità sostenibile e sicura, la proposta: 23 miliardi e 4 obiettivi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) - Una Mobilità in città sicura e sostenibile. Legambiente, Fondazione Guccione, Vivinstrada e Kyoto Club hanno presentato una proposta per investire i fondi del Pnrr in una Mobilità Vision Zero: 23 miliardi, di cui 8 miliardi sul fondo nazionale per la sicurezza stradale da spendere per riqualificare le strade urbane e le città. Quattro gli assi prioritari del piano presentato oggi: riqualificare le città, potenziare il trasporto ferroviario regionale, il trasporto pubblico locale e la sharing mobility, affidare la delega a un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, predisporre un piano per la comunicazione e la formazione. "Vision Zero vuol dire nuova Mobilità, sicurezza stradale, ambiente, democrazia rappresentativa e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) - Unain città. Legambiente, Fondazione Guccione, Vivinstrada e Kyoto Club hanno presentato unaper investire i fondi del Pnrr in unaVision Zero: 23, di cui 8sul fondo nazionale per la sicurezza stradale da spendere per riqualificare le strade urbane e le città. Quattro gli assi prioritari del piano presentato oggi: riqualificare le città, potenziare il trasporto ferroviario regionale, il trasporto pubblico locale e la sharing mobility, affidare la delega a un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, predisporre un piano per la comunicazione e la formazione. "Vision Zero vuol dire nuova, sicurezza stradale, ambiente, democrazia rappresentativa e ...

