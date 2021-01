Miura, il Samurai del gol in campo a 54 anni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'ex Genoa li compirà a breve e continua a stupire nella A giapponese con lo Yokohama. "Gioco perché ho ancora da imparare" Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'ex Genoa li compirà a breve e continua a stupire nella A giapponese con lo Yokohama. "Gioco perché ho ancora da imparare"

mele_nando : Miura, il Samurai del gol in campo a 54 anni - fantasista_jun : Il Samurai del pallone non depone le armi: ennesimo rinnovo per Miura, il giapponese giocherà in prima divisione an… - infoitsport : Il Samurai del pallone non depone le armi: ennesimo rinnovo per Miura, il giapponese giocherà in prima divisione an… - GCugini : Il Samurai del pallone non depone le armi: ennesimo rinnovo per Miura, il giapponese giocherà in prima divisione an… -

Ultime Notizie dalla rete : Miura Samurai Miura, il Samurai del gol in campo a 54 anni QUOTIDIANO.NET Miura, il Samurai del gol in campo a 54 anni

L’ex Genoa li compirà a breve e continua a stupire nella A giapponese con lo Yokohama. "Gioco perché ho ancora da imparare" ...

Il Samurai del pallone non depone le armi: ennesimo rinnovo per Miura, il giapponese giocherà in prima divisione anche a 54 anni

Proprio come il protagonista, che però finisce al San Paolo, mentre Miura si…accontenta del Santos! Ma la leggenda non si misura da questi dati e quindi il rinnovo è stato accolto dal calcio giappones ...

L’ex Genoa li compirà a breve e continua a stupire nella A giapponese con lo Yokohama. "Gioco perché ho ancora da imparare" ...Proprio come il protagonista, che però finisce al San Paolo, mentre Miura si…accontenta del Santos! Ma la leggenda non si misura da questi dati e quindi il rinnovo è stato accolto dal calcio giappones ...