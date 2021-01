Miriam Leone, il nuovo film con Stefano Accorsi: «Lei è Clara, mi sono trasformata» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’abbiamo lasciata il 1º gennaio ad aprire l’anno insieme a Roberto Bolle su Rai 1, per Danza con me. Aspettiamo di rivederla nel look iconico di Eva Kant, per il film Diabolik diretto dai Manetti Bros, in uscita nei prossimi mesi. Nel frattempo Miriam Leone ha lanciato una nuova esca pubblicando una foto in cui parla del suo nuovo personaggio, Clara. «Trasformismo: lei e? Clara, cioe? io che interpreto Clara», ha scritto l’attrice sul suo account Instagram ufficiale. «Cioe? questo personaggio e? la protagonista del film Marilyn ha gli occhi neri, insieme a Stefano Accorsi, film di Simone Godano che abbiamo appena finito di girare. Potete gia? rendervi conto del personaggio. Ho fatto un lavoro di super ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’abbiamo lasciata il 1º gennaio ad aprire l’anno insieme a Roberto Bolle su Rai 1, per Danza con me. Aspettiamo di rivederla nel look iconico di Eva Kant, per ilDiabolik diretto dai Manetti Bros, in uscita nei prossimi mesi. Nel frattempoha lanciato una nuova esca pubblicando una foto in cui parla del suopersonaggio,. «Trasformismo: lei e?, cioe? io che interpreto», ha scritto l’attrice sul suo account Instagram ufficiale. «Cioe? questo personaggio e? la protagonista delMarilyn ha gli occhi neri, insieme adi Simone Godano che abbiamo appena finito di girare. Potete gia? rendervi conto del personaggio. Ho fatto un lavoro di super ...

ValoudelOM : RT @maria_carpini: La bellissima attrice Miriam Leone sarà Lady Marianna con il nostro amatissimo Can Yaman 'SANDOKAN' - sebilardi : il giorno che #Sanchez segnerà io potrò limonare Miriam Leone, me lo sento. #FiorentinaInter - Serkan_Bolat1 : RT @maria_carpini: La bellissima attrice Miriam Leone sarà Lady Marianna con il nostro amatissimo Can Yaman 'SANDOKAN' - SaidaCarpediem : RT @maria_carpini: La bellissima attrice Miriam Leone sarà Lady Marianna con il nostro amatissimo Can Yaman 'SANDOKAN' - GQitalia : Noi siamo pazzi di #MiriamLeone ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Miriam Leone Miriam Leone pronta a sedurre il 2021 GQ Italia Miriam Leone è quasi irriconoscibile: “Vi spiego il motivo” – FOTO

Miriam Leone "spaventa" i follower di Instagram con un look quasi sconvolgente: "Vi spiego perchè ho interpretato lei..." ...

Miriam Leone presenta l’alter ego, i fan apprezzano il “trasformismo”

Miriam Leone presenta l'alter ego e lo fa in un post social pubblicato da pochissimo tempo che ha fatto davvero perdere la testa.

Miriam Leone "spaventa" i follower di Instagram con un look quasi sconvolgente: "Vi spiego perchè ho interpretato lei..." ...Miriam Leone presenta l'alter ego e lo fa in un post social pubblicato da pochissimo tempo che ha fatto davvero perdere la testa.