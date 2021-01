Milano | termina tra gli applausi l’occupazione del liceo Manzoni contro la dad | “Chiesti protocolli chiari | dimostrato che pretendiamo istruzione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Quasi 30 ore di occupazione. Poi l’uscita trionfale tra glidei genitori e dei compagni, circa un centinaio, rimasti fuori. Èta, da parte di un gruppo di studenti, delclassicodi. “È stata una dimostrazione di forza e questo è solo l’inizio”, ha spiegato il rappresentante Dario Del Prete, sottolineando di aver presentato una serie di richieste per avere “regole e” per rientrare in classe, e soprattutto “per rimettere al centro della discussione la scuola”. “Sono state 30 ore molto tese – ha raccontato Rebecca, una delle studentesse che ha passato la nottata dentro al-, ma è stato magico. Ritrovarsi in quel cortile che non vedevamo da tanto ci ha fatto capire ...