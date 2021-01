Milan-Torino, la delusione di Giampaolo: “La classifica è preoccupante, dobbiamo conviverci. Coppa Italia? Non l’abbiamo snobbata” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Torino fuori dalla Coppa Italia, per i granata fatali i calci di rigore nella sfida contro il Milan.Milan-Torino, Pioli: “Sappiamo lottare e soffrire, siamo stati squadra. Ibrahimovic? Volevo dargli più minuti”Il tecnico dei piemonetesi, Marco Giampaolo, è apparso deluso dopo la sconfitta di San Siro ma per i suoi adesso è arrivato il momento di risalire la classifica in campionato. le dichiarazioni dell'allenatore ai microfoni di Rai Sport."La squadra ha fatto bene, è stata competitiva per quello che era il nostro obiettivo. Centoventi minuti sono una beffa e noi giochiamo sabato: non ci sono tempi di recupero giusti, sarà la quinta partita in tredici giorni quindi posso dire che è un calendario che non mi piace affatto. Ai rigori ci siamo giocati ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilfuori dalla, per i granata fatali i calci di rigore nella sfida contro il, Pioli: “Sappiamo lottare e soffrire, siamo stati squadra. Ibrahimovic? Volevo dargli più minuti”Il tecnico dei piemonetesi, Marco, è apparso deluso dopo la sconfitta di San Siro ma per i suoi adesso è arrivato il momento di risalire lain campionato. le dichiarazioni dell'allenatore ai microfoni di Rai Sport."La squadra ha fatto bene, è stata competitiva per quello che era il nostro obiettivo. Centoventi minuti sono una beffa e noi giochiamo sabato: non ci sono tempi di recupero giusti, sarà la quinta partita in tredici giorni quindi posso dire che è un calendario che non mi piace affatto. Ai rigori ci siamo giocati ...

