Milan, incontro positivo tra i rossoneri e l'agente di Calhanoglu per il rinnovo di contratto: i dettagli (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'incontro tra il Milan e Stipic per parlare del rinnovo del turco è stato positivo, le parti si aggiorneranno nelle prossime settimane. Leggi su 90min (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'tra ile Stipic per parlare deldel turco è stato, le parti si aggiorneranno nelle prossime settimane.

AntoVitiello : #Milan e #Calhanoglu più vicini, si è accorciata la distanza economica tra domanda e offerta dopo l'incontro di ogg… - AntoVitiello : #Milan, incontro nelle prossime ore con l'agente di #Calhanoglu (in arrivo in Italia): fiducia per il rinnovo. Dopo… - DiMarzio : Incontro tra il #Milan e l'agente di #Calhanoglu in orbita rinnovo: le news - battitomilan7 : RT @Bolpa88: Sky Marchetti e combriccola fino a ieri il Milan offre 3.5 loro ne chiedono 5 adesso...oggi incontro positivo ecc ma la distan… - Juaanccs_ : RT @86_longo: #Calhanoglu e il #Milan sono molto vicini: incontro positivo Come raccontato su @cmdotcom, si entra nella fase finale per l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan incontro Mercato Milan: incontro per rinnovo Calhanoglu Virgilio Sport Mercato Milan – Sky Sport: “Rinnovo Calhanoglu, ecco quanto manca”

Hakan Calhanoglu si avvicina sempre di più al rinnovo di contratto con il Milan. Il giocatore turco è in scadenza il prossimo 30 giugno 2021 ma l'accordo potreb ...

