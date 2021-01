Milan, è tornata la mentalità vincente: rossoneri avanti in tutte le competizioni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Milan, a prescindere da come finirà la stagione il grande primo grande obiettivo raggiunto è l’aver ricreato la mentalità vincente dei tempi d’oro Il Milan fa l’esordio in Coppa Italia con un’altra vittoria, sofferta, ai rigori contro il Torino qualificandosi al prossimo turno. Un successo per niente scontato viste le tante assenze e i fitti impegni stagionali e che diventa addirittura “straordinario” se si considera il primo posto detenuto in Serie A e la vittoria del girone di Europa League. mentalità – A prescindere da come si concluderà questa stagione infatti il primo grande obiettivo raggiunto da giocatori, staff, dirigenza e proprietà del Milan è l’aver saputo ricreare quella mentalità vincente che ha reso il Diavolo il secondo club più ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021), a prescindere da come finirà la stagione il grande primo grande obiettivo raggiunto è l’aver ricreato ladei tempi d’oro Ilfa l’esordio in Coppa Italia con un’altra vittoria, sofferta, ai rigori contro il Torino qualificandosi al prossimo turno. Un successo per niente scontato viste le tante assenze e i fitti impegni stagionali e che diventa addirittura “straordinario” se si considera il primo posto detenuto in Serie A e la vittoria del girone di Europa League.– A prescindere da come si concluderà questa stagione infatti il primo grande obiettivo raggiunto da giocatori, staff, dirigenza e proprietà delè l’aver saputo ricreare quellache ha reso il Diavolo il secondo club più ...

