Migranti, l'Italia triplica gli sbarchi nel 2020. Il conteggio shock (Di mercoledì 13 gennaio 2021) di Nilo Di Pietro Il COVID blocca l'arrivo dei Migranti in Europa ma non in Italia. Secondo il rapporto dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) l'Italia ha triplicato gli sbarchi nell'anno appena terminato a dispetto della pandemia e delle rigide restrizioni interne al territorio nazionale imposte dal Governo PD-5S. Frontex certifica che attraverso la rotta del Mediterraneo centrale gli ingressi sono stati 35.600: l'Italia detiene il primato, subito seguita dalla Spagna, mentre nel resto d'Europa gli sbarchi sono scesi del 13%. L'annoso problema migratorio solleva tutte le criticità del "sistema Dublino" e mette a nudo le contraddizioni e le ingiustizie di una Unione europea sempre più distante da una organizzazione volta a favorire «un'unione ...

