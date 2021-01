"Mia figlia ha sconfitto il cancro": grande felicità per Jovanotti - (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roberta Damiata La figlia di Jovanotti ha sconfitto il cancro. È stata lei stessa a rivelarlo tramite i suoi social. La felicità del padre Lorenzo che ha definito sua figlia "pazzesca" In un lunghissimo post Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti ha raccontato di aver avuto il cancro e di averlo sconfitto. A solo 23 anni la ragazza ha lottato contro il linfoma di Hodgkin e la felicità per questa bellissima notizia è stata ripresa sui social anche dal papà Lorenzo che si è detto felicissimo: “Oggi la mia Teresa ha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n’è andata, oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roberta Damiata Ladihail. È stata lei stessa a rivelarlo tramite i suoi social. Ladel padre Lorenzo che ha definito sua"pazzesca" In un lunghissimo post Teresa Cherubini,diha raccontato di aver avuto ile di averlo. A solo 23 anni la ragazza ha lottato contro il linfoma di Hodgkin e laper questa bellissima notizia è stata ripresa sui social anche dal papà Lorenzo che si è detto felicissimo: “Oggi la mia Teresa ha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n’è andata, oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è ...

