"Mi sono rotta i co... mandatemi via". La Ruta sbrocca al Gf Vip - (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Carlo Lanna E ora Maria Teresa Ruta cede alle emozioni dopo le ripetute accuse di Cecilia Capriotti. La concorrente si lascia andare a un pianto disperato di fronte le telecamere È successo tutto nel corso della serata di martedì 12 gennaio nella Casa del Grande Fratello Vip. Le telecamere hanno ripreso uno scambio di battute e uno scontro molto acceso tra Maria Teresa Ruta e Cecilia Capriotti. Una lite che fa alzare ancora di più la tensione all'interno del reality, dato che tutti gli inquilini sono provati da mesi e mesi di reclusione forzata. Quello che è accaduto tra le due concorrenti ha radici ben più profonde. Non si tratta di una lite futile, ma bensì, l'esternazione della Capriotti è legata a alla nomination di lunedì scorso. Infatti, la Ruta ha voltato per l'eliminazione di Cecilia e questo ha ...

