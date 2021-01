"Mi colpisce la sua incapacità". Massimo Galli si candida con premier Conte: massacro per Renzi dalla Gruber (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un alleato a sorpresa, per Giuseppe Conte. Anche se resta da vedere quanto questo alleato, per il premier (o "quasi-ex premier") possa essere benefico. Bando alle ciance, l'alleato è l'infettivologo Massimo Galli, uno tra i pessimisti "maximi" al tempo della pandemia. Suo malgrado, l'esperto era ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7 in una puntata profondamente politica. E ci mancherebbe altro: pochi minuti prima, Matteo Renzi apriva di fatto la crisi di governo ritirando i ministri di Italia Viva dall'esecutivo. E così Galli viene chiamato a commentare l'accaduto. E alza il ditino: "Mi colpisce l'incapacità di Renzi di capire la gravità del momento - premette -. Bisognerebbe essere uniti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un alleato a sorpresa, per Giuseppe. Anche se resta da vedere quanto questo alleato, per il(o "quasi-ex") possa essere benefico. Bando alle ciance, l'alleato è l'infettivologo, uno tra i pessimisti "maximi" al tempo della pandemia. Suo malgrado, l'esperto era ospite di Lillia Otto e Mezzo su La7 in una puntata profondamente politica. E ci mancherebbe altro: pochi minuti prima, Matteoapriva di fatto la crisi di governo ritirando i ministri di Italia Viva dall'esecutivo. E cosìviene chiamato a commentare l'accaduto. E alza il ditino: "Mil'didi capire la gravità del momento - premette -. Bisognerebbe essere uniti, ...

