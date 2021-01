Meteo Italia, venti di burrasca e mareggiate. Percepito freddo più intenso (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nonostante un temporaneo rialzo termico, i venti in rinforzo contribuiranno ad accentuare la sensazione di freddo. Ciò avviene per il cosiddetto effetto wind chill (raffreddamento da vento) che farà percepire le temperature anche di 5-6 gradi, se non di più, inferiori a quelle reali segnate dal termometro. Il deciso incremento della ventilazione deriva dalla contrapposizione fra l’anticiclone con massimi sull’Iberia e un profondo vortice freddo con perno sull’area baltica. L’Italia si trova proprio nella zona di elevato gradiente barico, percorsa da correnti nord-occidentali. venti forti fino a buferaL’impatto orografico contro la barriera alpina determina l’ulteriore rinforzo del vento di Maestrale allo sbocco del Rodano da dove poi si tuffa sul Mediterraneo per raggiungere la ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nonostante un temporaneo rialzo termico, iin rinforzo contribuiranno ad accentuare la sensazione di. Ciò avviene per il cosiddetto effetto wind chill (raffreddamento da vento) che farà percepire le temperature anche di 5-6 gradi, se non di più, inferiori a quelle reali segnate dal termometro. Il deciso incremento dellalazione deriva dalla contrapposizione fra l’anticiclone con massimi sull’Iberia e un profondo vorticecon perno sull’area baltica. L’si trova proprio nella zona di elevato gradiente barico, percorsa da correnti nord-occidentali.forti fino a buferaL’impatto orografico contro la barriera alpina determina l’ulteriore rinforzo del vento di Maestrale allo sbocco del Rodano da dove poi si tuffa sul Mediterraneo per raggiungere la ...

